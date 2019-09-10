Верховный суд Украины не удовлетворил апелляцию защиты Юрия Крысина - одного из фигурантов в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Об этом сообщает Тheinsider.ua.

Адвокаты Крысина просили вернуть приговор суда первой инстанции в виде 4 лет лишения свободы с условным сроком 2 года.

Прокурор Юлия Малашич отметила, что основным аргументом адвокатов о смягчении наказания Крысину является его чистосердечное раскаяние. Однако, по ее мнению, принимать раскаяние как смягчающее обстоятельство нельзя.

Затем адвокат Татьяны Гнатюк сказала, что суд не принял во внимание наличие у осужденного малолетних детей. На это прокурор ответила, что, когда Крысина отпустили из-под стражи, он поехал не к детям, а начал прятать оружие, которое было вещественным доказательством его преступления.

В результате коллегия судей приняла решение оставить без изменений наказание для Крысина.

19 февраля 2014 года в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Веремий. Он скончался в больнице от огнестрельного ранения в живот.

Суд первой инстанции признал виновным Крысина в нанесении телесных повреждений, повлекших гибель журналиста. Его приговорили к 4 годам условно. В октябре 2018 года Апелляционный суд отменил это решение и назначил реальный срок заключения для Крысина - 5 лет.

Заседание по рассмотрению кассационой жалобы адвокатов Крысина должно было состояться в июле, но его перенесли на сегодня.

А 31 июля суд отказался переводить Крысина из колонии в СИЗО СБУ.