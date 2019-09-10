Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, который курировал в ведомстве в том числе украинское направление. Об этом со ссылкой на источники пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что Сергею Карасину исполнилось 70 лет, а именно до этого возраста в России можно работать на госслужбе. Кто станет переемником советника Лаврова, еще не понятно. Его обязанности статс-секретаря, в которые входит взаимодействие с государственными органами, возьмет на себя другой заместитель главы МИД РФ - Евгений Иванов.

По данным издания, документ об отставке Карасина будет опубликован в ближайшее время. После отставки он перейдет на работу в Совет Федерации.

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