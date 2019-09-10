Городские власти Харькова собираются подавать апелляцию на постановление суда об отмене решения местного горсовета о возвращении проспекту Григоренко старого названия "проспект Маршала Жукова". Об этом на своем Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Городской голова заявил, что апелляцией дело не ограничится.

"Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова. Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма", - поделился планами Кернес.

Скриншот: Facebook/ gennadykernes

Напомним, в мае 2019 года на сайте горсовета Харькова была зарегистрирована петиция о возвращении проспекта и станции метро имени Жукова. Мэр города поддержал петицию и призвал жителей города ее подписать. Когда она набрала необходимое количество подписей, Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова и восстановление памятника советскому полководцу, который был демонтирован активистами.

20 июня глава Нацкорпуса Андрей Билецкий подал иск в Харьковский окружной административный суд с обжалованием решения горсовета.