Работник Громадского ТВ Богдан Кутепов написал в соцсети пост о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-газеты "Страна" и еще ряда СМИ. Пост появился на Facebook-странице Кутепова 10 сентября после пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко.

В записи сотрудник "Громадского" заявил, что журналисты сами должны вычищать из своей среды неправильных (с точки зрения Кутепова) журналистов, чтобы не было "визга" о гонениях на свободу слова.

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз@ть сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа Страны.юа - беспощадно пиз@ть. С - Саморегуляция", - написал Кутепов.

Скриншот: Facebook/ kutiepov

В комментариях Кутепов оскорбил журналистку "Страны" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции. Он назвал ее манекеном, "подставкой под диктофон", а также "интровертом-андрогином".

Скриншот: Facebook/ kutiepov

Реакции на поведение своего сотрудника от руководства "Громадского ТВ" пока не поступало.

Напомним, что в июле 2019 года Национальная полиция завела уголовное дело относительно Цымбалюка, который сначала избил журналиста "Страны", а потом угрожал ему судьбой Олеся Бузины (то есть, убийством). По обоим фактам полиция возбудила уголовное дело. По делу об избиении Цымбалюку уже вручено подозрение.

Ранее мы писали, что из фракций "Слуги народа" и "Голоса" предложили создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать "пророссийскую направленность" телеканалов NewsOne, 112 и Zik.

Также "Страна" писала, что 5 сентября Нацсовет по ТВ и радио провел заседание, на котором телеканалу NewsOne вынесли последнее предупреждение и передали обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию.