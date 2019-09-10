В августе экс-министр финансов Юрий Колобов, который выехал из Украины в 2014 году, в августе текущего года прилетал в Киев. Об этом со ссылкой на источники сообщает LB.ua.

Отмечается, что 28 августа Колобов прилетел в аэропорт "Борисполь" из Австрии. Въезд на территорию Украины ему "отменили", из Борисполя он вылетел в Париж 30 августа.

Юрий Колобов был министром финансов Украины с 28 февраля 2012 года до 27 февраля 2014 года. Он подозревался в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 УК Украины), а также - растрате госбюджета в связи с выпуском облигаций внешнего госзайма на сумму $3 млрд и продаже их России.

Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года. Испанские власти отказались выдать Колобова Украине и предоставили ему вид на жительство.

В мае 2017 года Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Колобова.

А в 2018 году стало известно, что дела против Колобова закрыты. В решении суда было сказано, что претензии украинских правоохранителей к экс-чиновнику исчерпаны в связи с истечением сроков его привлечения к ответственности. В финале следствия, которое растянулось почти на четыре года, в Генпрокуратуре переквалифицировали подозрение Колобову со статьи о присвоении и растрате госимущества на служебную халатность.