Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ровенскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала NewsOne.

Напомним, 5 сентября Нацсовет по ТВ и радио провел заседание, на котором телеканалу NewsOne вынесли последнее предупреждение и передали обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию.

При этом предложение аннулировать лицензию канала было вынесено после внеплановой проверки NewsOne, которая проводилась из-за попытки провести телемост с российским каналом "Россия 1".

Также "Страна" писала о том, как при Зеленском порохоботы расправляются с телеканалом NewsOne.