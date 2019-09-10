Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила действующую власть в преследовании свободы слова. Заявление опубликовано на сайте политсилы.

Поводом для заявление стало инициирование фракцией партии "Слуга народа" создания временной следственной комиссии для расследования деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

В "Оппоплатформе" это назвали политическим давлением на СМИ.

"Очень быстро новые "слуги народа" начали двигаться по пути к тоталитарному режиму, который проложили их политические предшественники", - говорится в заявлении.

В партии возмутились, что вместо решения важных для страны проблем урегулирования конфликта на Донбассе, снижения тарифов и цен, парламентское большинство взялось преследовать СМИ.

"Оппоплатформа" потребовала от партии власти прекратить "средневековую практику борьбы с инакомыслием" и придерживаться Конституции Украины, которая гарантирует свободу слова.

Ранее "Оппоплатформа" призывала украинский парламент принять постановление "О мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений".