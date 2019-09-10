Формально уволить директора "Украинского института национальной памяти" Владимира Вятровича после реорганизации ряда министерств стало некому. Об этом отмечается на фб-странице экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш во вторник, 10 сентября.

По действующему положению про институт нацпамяти, его возглавляет глава, который назначается на должность и увольняется с должности Кабинетом министров Украины по представлению премьер-министра Украины, внесенным на основании предложений министра культуры.

"Но министра культуры как бы больше нет. Есть министр культуры, молодежи и спорта. А это не тот субъект, который формально имеет право уволить нашего писаку (Вятровича - Ред.)", - говорится в опубликованном сообщении на странице юриста.

Лукаш предложила Кабмину изменить положение про Институт национальной памяти и "подарить нам наконец радость прощания с Вятровичем и ликвидировать сам институтец". Также она призвала срочно проверить произведенные бюджетные расходы этого заведения.

Фото: facebook.com/lukash.elena.ua

Как сообщала "Страна", народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что проблемы во взаимоотношениях между Украиной и Польшей спровоцировал именно Вятрович. Также она выступила против того, чтобы он оставался главой "Украинского института национальной памяти".

Ранее в "Слуге народа" признали этот институт одной из самых коррумпированных структур предыдущей власти.