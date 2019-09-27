Последние годы игровые заведения получили статус нелегальных, поскольку соответствующее законодательство было принято в рамках осуждения азартных игр как якобы вредных или опасных.

На самом деле, подобное решение явно не демократическое, что подтверждается опытом продвинутых западных стран, где легализованные казино размещаются в пригороде или в специальных кварталах.

Если поставить на чаши условных весов пользу и вред казино как явления, то совершенно очевидно, что польза как для государства в целом, так и для каждого индивидуума в частности, явно превышает возможные риски в виде проигрыша отдельных лиц и последующих негативных явлений. Если бы в Украине было легализовано казино, то игровые площадки приносили бы в бюджет миллиарды, гривен, которые можно было бы направить на разрешение насущных социальных проблем и финансирование важных программ.

Кстати, по мнению специалистов, казино Украины в свое время считались одними из самых лучших в мире, что обуславливалось не столько месторасположением игорных заведений, сколько серьезным подходом владельцев к оснащению их всем самым необходимым, оформлением интерьера с использованием дорогостоящих материалов. Что касается игрового оборудования, то в Украине предпочитали стандартное оснащение, без узкоспециализированных игорных домов - как правило, посетители казино за вечер могли и насидеться на рулетке, и пораскинуть картишки, и отдаться на волю одноруких бандитов.

В последнее время, после всем известных событий, связанных с Крымом, туристическая привлекательность нашей страны значительно снизилась. По мнению экспертов, именно легализация казино, которые, к тому же, наверняка бы были качественными, помогла бы Украине попасть в топ-списки самых популярных стран Европы, куда денежные туристы отправляются в поисках новых ощущений.