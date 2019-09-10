В Евросовете назначен новый высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, им станет министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Об этом пишет "Европейская правда".

С 1 ноября 2019 года Жозеп Боррель сменит на этом должности предыдущего представителя - Федерику Могерини, она занимала пост последние пять лет. Отмечается, что Боррель ранее, общаясь журналистами, назвал Россию "старым врагом Испании, вновь заявляющим о себе", чем вызвал возмущение Путина, которому пришлось отвечать на недружественное заявление испанского министра.

Боррелю 72 года, он является членом Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 был председателем Европейского парламента, а с 7 июня 2018 занимал должность министра иностранных дел в правительстве Педро Санчеса.

Фото: EADaily

Напомним, ранее Еврокомиссия назначила немецкого политика Эльмара Брока специсоветником президента ЕК Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной.

Также после выборов в Европарламент "Страна" писала о том, кто станет новыми вождями Евросоюза и что это значит для Украины.