Музыкант Pianoбой (псевдоним Дмитрия Шурова) совместно с рэпершей Алиной Паш выпустил клип на песню "Первая леди", в котором снялись знаменитые женщины. Ролик появился 10 сентября на YouTube-канале исполнителя.

Режиссером клипа стала дочь известного ведущего Ильи Ноябрева Тоня. А в качестве актрис были приглашены Елена Кравец из "Квартала" 95" с дочерью Марией, ведущие "Прямого канала" Каролина Ашион и Василиса Фролова, жена Дмитрия Шурова Ольга, актриса Наталья Васько, дочь Гарика Корогодского Маша, выступающая под псевдонимом Чумная Вафелька. дизайнер Лилия Литковская, травести-дива Дана Нэшнл и другие известные девушки.

Видео: YouTube/ PIANOБОЙ

В описании к ролику Шуров отметил, что клип стал его "одой женскому разнообразию и силе духа женщин, меняющих наш мир к лучшему". Музыкант написал, что многие женщины комплексуют из-за внешности или способностей и не любят себя.

"Но парадокс: я не встречал еще ни одной неинтересной женщины. Я вижу, что у каждой из вас есть своя суперсила, неповторимая красота и целый мир возможностей. Цени свою индивидуальность, развивай свои таланты, добивайся своих целей - и всегда найдется тот, кто захочет быть рядом с такой, как ты", - призвал Pianoбой представительниц прекрасного пола.

Также Шуров рассказал, как появилась идея песни "Первая леди".

"Как только я записал демо песни, я почувствовал, что в ней не хватает голоса сильной, свободной, любимой и несколько дерзкой женщины, и сразу в голове зазвучал голос Алины Паш. Я послал ей песню, она ее быстро подхватила и внесла свою неповторимую girl-power - новые краски в звучание и содержание", - написал исполнитель.

Напомним, вчера коллега по цеху Алины Паш, рэперша Alyona alyona, выложила новый клип о буллинге.

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