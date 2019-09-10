Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка намерен назначить экс-депутата Верховной Рады Виктора Чумака своим заместителем. Об этом сообщил источник в ГПУ, передают Украинские новости.

"Чумак будет заместителем", - сообщил источник. По его словам, вопрос уже решен и приказ о назначении будет подписан в ближайшее время, возможно даже во вторник, 11 сентября. При этом не уточняется, какое направление будет курировать Чумак.

Фото: mrpl.city

Как сообщала "Страна", в профильном Комитете парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 9 сентября не стали голосовать за утверждение законопроекта №1032 об очередной реформе прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что в чем эта реформа прокуратуры Украины может состоять. Генпрокурору Руслану Рябошапке досталась должность с кадровыми возможностями, существенно ограниченными действующим законом "О прокуратуре".