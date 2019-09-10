Во вторник, 10 сентября, выданный Россией режиссер Олег Сенцов дал первую пресс-конференцию.

Он и еще один освобожденный активист Александр Кольченко отвечали на вопросы журналистов целых два часа. Сенцов говорил по-русски, а Кольченко - на обоих языках.

Оба рассказали о том, чем занимались в Крыму до своего ареста. При этом Сенцов признал, что вопросы взрывов и создания подрывных групп действительно обсуждались в его круге. А Кольченко признал, что участвовал в поджоге офиса "Единой России".

Также бывшие заключенные рассказали о своем отношении к президенту Зеленскому, своих планах и о мире на Донбассе.

"Страна" собрала главные тезисы выступления Сенцова и Кольченко.

О поджоге и подрыве в Крыму

ФСБ задержала Олега Сенцова 10 мая 2014 года. Ему инкриминировали проведение и подготовку ряда терактов.

К уже выполненным следствие отнесло поджог офиса партии "Единая Россия" в Симферополе весной 2014 года. К планируемым – взрыв памятника Ленину и мемориала Вечный огонь.

По данному делу задержали также Александра Кольченко. Он и Сенцов называли все обвинения против них сфабрикованными. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Александра Кольченко - к 10 годам колонии строгого режима.

Показания Кольченко и Сенцова по сути обвинений были неоднозначными. С одной стороны Кольченко сказал, что его признательные показания, которые попали на видео, были выбиты под пытками и в то время, когда он был растерян. С другой стороны - он подтвердил, что поджог все-таки был и его осуществили активисты, в группу которых он входил.

"Александр, вы не отрицали, что присутствовали при поджоге офиса "Единой России" в Крыму. Но заявляли, что это терактом не является. При этом офис находился в жилом доме. Расскажите вашу версию событий и обвинений" - спросили Кольченко.

"Это действительно так. Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно" - сказал освобожденный активист.

Также он ответил, считает ли приемлемым поджог жилого дома. По его словам, там было многоэтажное здание и накануне "один парень ходил, чтобы посмотреть, нет ли там людей" и их не обнаружил. "Я считаю, что в той ситуации только такие методы и оставались" - пояснил Кольченко.

"Говорили, зачем вы его сожгли? Надо было по-другому. Ну как по-другому? Когда на тебя нападали с автоматами, что ты будешь делать?" - добавил Сенцов.

Сенцов также вспомнил, что Кольченко сразу не арестовали в отличии от других, задержанных по делу, но он не скрылся, хотя на это надеялись другие активисты. По его словам, ФСБ арестовала Кольченко, когда тот шел по городу и пил пиво. "Вот такой он революционер" - сказал Сенцов.

"Я просто оценивал себя, как того неуловимого Джо. Думал, что не представляю интереса для спецслужб, а оказалось иначе" - пошутил Кольченко.

Олег Сенцов также ответил, пытался ли он и его соратники взорвать памятник Ленину в Симферополе. Из слов режиссера следует, что вопрос подрывов обсуждался среди проукраински настроенных активистов и в его присутствии.

"Я знаком был с Геннадием (Афанасьевым - Ред.), сотнями других людей. Там высказывались настолько идеи безумные - партизанские отряды, землянки, взрывы мостов. Всякие люди, как сейчас говорят, диванная гвардия. Мы собирались, кто-то обсуждал, говорил всякие моменты. Гена там присутствовал на собраниях и я".

"Про подрывы я сказал, что это были просто разговоры, которые они (следствие - Ред.) вычленили и заставили Афанасьева (свидетель против Сенцова - Ред.) на этом сосредоточиться" - сказал режиссер.

Также Сенцов заявил, что он постоянно держал связь с Киевом - в частности рассказывал о звонке к нему одного из чиновников Генштаба с просьбой вывезти украинских военных, которых выселили из общежития.

О политике и Зеленском

По политическим вопросам позиция Сенцова была такая: он думает - идти ли в политику, но пока однозначно не решил. По Зеленскому он сказал, что страна движется в правильном направлении, но к лагерю президента он не относится.

Говоря о том, пойдет ли он в политику Олег Сенцов сказал следующее: "Для меня самого пока этот вопрос остается открытым, не то, чтобы я сам для себя не решил, но вопрос остается открытым. Я человек не публичный, но я чувствую определенную ответственность перед своим народом и страной".

Также он сказал, что намерен заняться режиссерской деятельностью и снимать фильмы.

Что касается итогов выборов, то Сенцов сказал, что пока не может это прокомментировать, "но видно, что страна движется в правильном направлении".

Несколько раз он упоминал президента Владимира Зеленского. "Вижу что Зеленский хочет искренне этот вопрос решить (мир и обмен пленными - Ред.). Я говорил, что 100 лет переговоров лучше, чем день войны", - сказал режиссер, отметив, что подвижки в освобождении пленных начали происходить с конца, из-за чего он отложил вторую запланированную голодовку, чтобы не мешать процессу.

По его словам, совпало два фактора: желание России остаться в европейском обществе и желание новой власти в Украине начать диалог.

При этом на реплику журналиста в зале, что из-за заявлений, связанных с Зеленским, Сенцова причисляют к сторонникам президента, освобожденный сказал, что не принадлежит к лагерю президента: "Я не считаю, что принадлежу к табору Зеленского или любому другому табору, я сам по себе".

Кстати, во время пресс-конференции у режиссера зазвонил телефон.

- Зеленский? - спросили из зала.

- У него пока нет моего номера, - ответил Сенцов.

"Не чифирю". О быте в тюрьме

У 43-летнего режиссера, который провел 145-дневную голодовку и потерял 20 килограммов веса, требуя освобождения 64 заключенных, сегодня спросили, как он так хорошо выглядит, занимался ли он спортом в тюрьме.

"При любой возможности - в камере, на прогулке. Не курю. С алкоголем ровные отношения без безумств. Я не чифирил и не загонялся, не думал о плохом. Моя задача была восстановиться - восстановился. Хотя в мае планировал вторую голодовку... Чем еще заниматься? Там нет интернета, только Киселев. Если бы ничего не происходило. Но после выборов я понял, что все это дело попридержу и не хотел мешать переговорам" - отвечает Сенцов.

Также он рассказал, что каждые выходные по телевизору смотрел передачи российского телеведущего Дмитрия Киселева, поскольку особых развлечений в заключении не было. Новости об Украине узнавал в основном из российской "Новой газеты".