Экс-нардеп Надежда Савченко официально получила статус безработного и зарегистрировалась в Центре занятости. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Неожиданно в СМИ вызвала фурор новость о том, что я обратилась в Центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают с помощью подработок и не могут найти работу официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого?!", - пишет Савченко.

Экс-нардеп надеется, что вопрос безработицы в Украине будет интересен новой власти.

"Для СМИ привычно бегать только за политическими сенсациями. Журналисты мало освещают реальные проблемы простых людей, потому что это, как они считают, неинтересно. Надеюсь, вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцами за рубежом будет интересен новой власти. Потому что для того ее и выбирали...". - написала Надежда Савченко.

Скриншот: facebook.com/Надія Савченко

Напомним, после подсчета членами ЦИК бюллетеней в округе №51 Донецкой области, где баллотировалась Надежда Савченко, выяснилось, что за нее проголосовали всего 8 человек.

Ракже мы сообщали, что бдительный Олешко предупредил власти, что освобожденный из России политзаключенный Карпюк может превратиться в Надежду Савченко.