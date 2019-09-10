На заседании во вторник, 10 сентября, Верховная Рада проголосовала за проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Так, согласно документу, предполагается, что подсудность ВАКС должна распространяться на производства, начатые после 5 сентября 2019 года и до этой даты - однако во втором случае речь идет только о делах, которые расследовали НАБУ и САП. За принятие законопроекта за основу отдали свои голоса 345 надрепов, также они поручили подготовить его ко второму чтению по ускоренной процедуре.

Отметим, что, согласно информации из записки к законопроекту, принятие документа необходимо, чтобы разгрузить суд и дать ему возможность сосредоточиться на делах, касающихся топ-коррупци. Однако законопроект не предусматривает изменений в статьи УПК о предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, что при существующей версии закона в ВАКС из местных судов общей юрисдикции поступит более 3 тысяч уголовных дел, из которых только по 190 досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Зеленский подавал аналогичный законопроект в Раду 8-го созыва в начале июля. В Офисе президента указали тогда, что предложенными изменениями в закон о ВАКС уточняется его подсудность. Тогда парламент не поддержал его.

Также мы писали, что Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу и в целом президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.