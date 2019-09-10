Верховная Рада сегодня в свехскоростном режиме приняла закон об импичменте президента. Документ сразу проголосован и в первом, и во втором чтении, что явно нарушает регламент.

Если раньше устранение президента было в принципе процессом нереальным (поскольку его визировал сам президент), то сейчас роль главы государства сведена сугубо к риторической самозащите.

"Страна" разбиралась в процедуре, которую предложил Владимир Зеленский.

Законопроект считает импичмент внесудебным процессом, которым занимается только Верховная Рада. Президента можно снять в должности случае госизмены, также "других преступлений".

У лишения президента полномочий есть несколько этапов:

1. Первый - инициация. Начинает процедуру импичмента письменное представление как минимум 226 депутатов. Подписи назад не отзываются.

В этом документе, который вносится в парламент в соответствии с регламентом, должно быть требование создания временной следственной комиссии по этому вопросу, содержащее доказательства преступлений президента.

2. Представление должно обсуждаться в Раде на следующем пленарном заседании после его внесения.

После чего парламент должен проголосовать за включение этого вопроса в повестку дня, как неотложного. О чем спикер должен проинформировать самого президента и главу Конституционного суда.

3. Далее Рада создает временную следственную комиссию. Туда входят депутаты по пропорциональному признаку от всех фракций и групп. А также специальный прокурор и следователи.

Прокурора предлагают инициаторы импичмента. А следователей - фракции и группы.

Прокурор может быть лишь гражданином Украины, свободно владеть украинским языком, с высшим юридическим образованием и не менее чем 10-летним опытом работы в органах прокуратуры. А также несудимым. И не иметь конфликта интересов в этом деле.

4. Кандидатуры прокурора и следователей рассматривает профильный комитет Рады. После чего он раздает свои выводы нардепам для изучения. Это можно сделать не позже, чем за три дня до голосования за создание ВСК. Если в ходе "выборов" будущие следователи снимают свою кандидатуру, но на изучение новых - еще три дня.

5. В целом период от инициации импичмента до голосования за временную следственную комиссию не может превышать 30 дней. Иначе процесс придется начинать сначала. Если же нардепы уложились в сроки, то Рада может голосовать за постановление о создании ВСК по импичменту.

6. Дальше уже созданная комиссия выбирает свои руководящие органы: главу, заместителя, секретаря, которые не могут быть членами одной и той же депутатской фракции или группы. И заседать в ВСК должно больше половины ее состава - иначе просто не будет кворума для голосования.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосует больше половины от списочного состава членов ВСК.

7. Далее комиссия собирает доказательства вины президента и готовит проект постановления на этот счет.

При этом спецпрокурор может блокировать незаконные, по его мнению, решения как всей комиссии, так и следователей. Даже итоговый проект постановления ВСК по виновности президента он может вернуть на доработку.

Следователи же обладают урезанной версией полномочий, которая прописана в уголовном кодексе. Они могут вызывать свидетелей, получать любые документы по необходимости следствия, допрашивать. Но не могут открывать дел, объявлять подозрений или проводить задержаний.

У президента при этом могут быть защитники - но не больше пяти.

8. После того, как временная комиссия сделала свои выводы, она должна подготовить их для рассмотрения в Раде. Сначала они передаются главе Рады или его заму, в случае отсутствия спикера. А потом (но не позже, чем за три для до пленарного заседания Рады по вопросу импичмента) депутатам и фельдъегерской почтой - президенту.

Затем выводы ВСК без обсуждения включаются в повестку дня.

9. Потом проводится пленарное заседание, где обсуждаются выводы комиссии. На него приглашается президент, генпрокурор, все судьи Конституционного суда глава Верховного суда. А также спецпрокурор и следователи.

В начале заседания спикер или его зам зачитывает выводы комиссии. Если в них содержится обвинение, то слово после этого дается президенту. И если он подтверждает обвинения, обсуждения не проводятся. Если же опровергает - начинается обсуждение, а за ним - тайное голосование по каждому пункту обвинений (если их несколько).

Каждый пункт обвинения могут обсуждать как нардепы-члены ВСК, следователи и спецпрокурор, так и президент со своими пятью защитниками. В целом на прения выделяется не меньше полутора часов. Рада также по требованию сторон может заслушать свидетелей, экспертов или сделать обзор доказательств.

То есть этот как бы полноценный судебный процесс.

Заседание можно проводить и без президента - если его нету в Раде, это ничего не меняет. Также оно может быть закрытым - если излагаемые факты являются государственной тайной.

10. Заключительное слово. На него имеют право трое - один из депутатов, которые инициировали импичмент, член ВСК и сам президент.

11. После обсуждения выводов комиссии наступает важный этап. Рада должна рассмотреть постановление об обвинении президента - или остановке процедуры импичмента.

Это заседание закрытое. Проекты постановлений обсуждаются снова при участии президента и всех перечисленных выше участников процесса. Туда в ходе обсуждений могут вноситься правки, которые голосуются обычным большинством депутатов.

12. Голосование за импичмент - следующий этап. Он проводится путем подачи бумажных бюллетеней. То есть тайным голосованием. За импичмент должно набраться минимум три четверти от закрепленного в Конституции состава парламента. Сейчас это 375 голосов, но Зеленский хочет уменьшить количество депутатов до трехсот. Если ему это удастся, то это будет уже 225 голосов.

13. Если постановление голосуется, то дальше Рада принимает два обращения - в Конституционный суд и Верховный. Первый анализирует, придерживалась ли Рада Основного закона, а второй - есть ли в действиях президента признаки госизмены или других преступлений.

14. Если выводы обоих судов позитивные, то в Раду вносится проект постановления о снятии президента с его поста. Оно проходит все те же мытарства, что и документы выше - обсуждения всеми сторонами и голосование двумя третями парламента.

При неблагоприятных выводах судов Рада начинает устранять недостатки, указанные в их заключениях. Этот процесс может затянуться надолго, включая необходимость заново проводить расследование. Рада может даже сменить весь состав временной следственной комиссии. То есть постановление об обвинении президента надо будет вносить заново.

15. Если же постановление об обвинении президента в итоге принято и суды со всем согласны - Рада снова трем четвертями голосов принимает решение снять президента с поста.