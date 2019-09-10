Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект № 1076 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок".

За проголосовали 351 нардепов. Законопроект был подан в парламент семью народными избранниками от партии "Слуга народа".

Как отмечают СМИ, принятием законопроекта Рада сделала шаг к проблемам с закупками лекарств через международные организации, поскольку документ их отменяет. Поэтому против принятия проекта закона уже выступили организации "Пациенты Украины" и "100% жизнь".

Исполнительная директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко объяснила позицию организации.

"Если законопроект проголосуют в этой редакции, он угрожает здоровью и жизни сотен тяжело больных украинцев, среди которых - дети. Ведь он лишает доступа к спасительным лекарствам, а также вакцинам", - сказала Иваненко.

По ее словам, в конце документа были перечислены исключения, которые позволяли закупки через международные организации и для оборонной сферы. А в редакции, которую только что приняла Рада, оставили только оборонную сферу.

Иваненко надеется, что депутаты еще внесут правку о международных организациях.

"Народный депутат Ольга Стефанишина опубликовала пост о том, что они с главой медкомитета Михаилом Радуцким договорились, что внесут правки между первым и вторым чтениями. Мы будем контролировать депутатов и добиваться, чтобы механизмы закупок через международные организации продолжали работать", - заявила руководитель фонда.

Напомним, сегодня Рада также приняла закон об импичменте с нарушением регламента.

Также парламент поддержал законопроект № 1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия ВР.