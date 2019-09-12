12 сентября назовут лауреатов 29-й Шнобелевской премии-2019, любители вязания крючком отмечают сегодня свой праздник. В Эфиопии - горят костры в честь Нового года. День ангела отмечают Игнатий, Иоанн и Александр.

Церковные и народные праздники

На церковном календаре - празднование в честь перенесения мощей князя Александра Невского (в схиме Алексий), который считается благоверным покровителем воинов.

В народе - Александр Сытник, названный так за традицию щедро накрывать столы и собирать гостей. Обычно готовили ячменную кашу с молоком. На столе были свежий зерновой хлеб. В селах на Сытника ячменные стебли завивали в косу, чтобы будущий урожай был обильным.

Международные праздники

Сегодня Международный день вязания крючком. Впервые о празднике заговорили в 2007 году благодаря инициативе американского блогера. Эту технику рукоделия принято считать более простой, чем вязание на спицах. Еще в 19 веке вязание крючком заняло прочное место среди любителей вязания - начинающих и опытных. Отмечают праздник, публикуя свои работы в соцсетях, устраивая флешмобы и мастер-классы.

12 сентября - день вручения Шнобелевской премии. Ее обладателями каждый год становятся 10 человек за сомнительные достижения в науке.

Вручение Шнобелевской премии. Фото: gizmodo

В Эфиопии сегодня празднуют Новый год - Энкутаташ, который переводится как "День подношения драгоценностей". Здесь до сих пор используют юлианский календарь, а дату празднования установила царица Савская. Крупнейшие торжества проходят в церкви 14-го века - Костеле Йоханнес (святого Иоанна) в городе Гайнт. Зачастую в праздник жгут костры, люди в национальной одежде приходят в храм, дома едят инжеры (белый плоский хлеб) и уат (тушеное мясо), а также пьют теллу (традиционное эфиопское пиво).

Эфиопский Новый год. Фото: vokrugsveta.ru

События и даты

В 1890 англичане основали Солсбери, ставший столицей Зимбабве. Затем город переименовали в Хараре.

В 1898 двери открыл Киевский политехнический институт.

В 1990 году подписали договор об объединении Германии.

В 2008 году группа группы Queen впервые выступила в Украине - концерт состоялся в Харькове и был бесплатным.

Именины

День ангела - у Александра, Алексея, Ангелины, Игнатия, Иоанна.