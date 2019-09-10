Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики нардеп Богдан Яременко считает, что в ближайшие 5-10 лет Украина не получит приглашение в Европейский Союз.

Об этом нардеп сказал в интервью ТСН, обнародованном в понедельник, 9 сентября. Он призвал выдохнуть и успокоится.

"Европейский Союз не готов нас принимать, мы не готовы быть членом Европейского Союза. Суть того, что между нами происходит, определена Соглашением об ассоциации, с которым концептуально тоже есть проблема… Пока что, учитывая кризисное состояние в Европе, с точки зрения существования их единства и консолидации, они не готовы будут в ближайшие 5-10 лет отвечать на этот вопрос", – сказал Яременко.

По его словам, это время дает Украине возможность "спокойно посмотреть, чего мы хотим за это время достичь, чего мы можем достичь, что мы обязаны сделать, что не стоит спешить делать".

Он напомнил, что одного лишь желания вступить в ЕС недостаточно: "Реальность в том, что тебя должны туда пригласить. Тебя должны "хотеть" в этом союзе. Европейский Союз в ближайшее время нас не захочет. Мы слишком велики для них и слишком проблемны, чтобы нас абсорбировать положительным образом, чтобы нас сделать частью себя. Поэтому приглашение к членству в ЕС мы не получим в течение ближайших 5-10 лет. Изменить ситуацию за это время мы можем".

Как сообщала "Страна", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен подготовить документ, чтобы выйти из ЕС без всякой отсрочки. Его советники провели совещание, где выработали стратегию пресечения попыток парламента навязать продление процесса выхода государства из Евросоюза.

Напомним, что из-за Соглашения об ассоциации с ЕС в Украине с 2023 года должны запретить продавать сыр "фета". По нормам ЕС в Украине не смогут производить также "шампанское", "коньяк", "камамбер" и ряд других наименований продуктов.