С 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба Национального банка Украины.

С начала октября мелочью больше нельзя будет рассчитываться за товары и услуги. А Национальный банк станет изымать монеты из наличного обращения.

В то же время граждане смогут без ограничений и абсолютно бесплатно обменять мелкие монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

в течение первого года с даты их изъятия из обращения (до 30 сентября 2020 года включительно) во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2022 года включительно) в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банк Аваль).

Фото: newcoins.bank.gov.ua

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но монеты, попавшие в банки, не будут возвращаться в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Напомним, осенью 2019 года в Нацбанке анонсировали выпуск новых монет номиналом 5 гривен.

Как сообщала "Страна", 9 сентября НБУ отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.