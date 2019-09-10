Фракции Верховной Рады пришли к согласию - законопроекты будут принимать лишь за основу, а не сразу в целом, при этом народные депутаты обязались подавать лишь содержательные правки. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин на своей странице в соцсети.

"В результате совещания руководителей фракций согласовано, что право подавать правки будет защищено. Слуги народа готовы идти на второе чтение с сокращенной процедурой подачи правок. Другие фракции обязались подавать только содержательные правки", - написал Юрчишин в Facebook.

После этого парламент принял в первом чтении ряд законопроектов, в частности №№1009, 1025, 1080, 1076, и проголосовал за сокращение сроков подготовки документов ко второму чтению, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Договоренность действует", - заключил Юрчишин в одном из своих постов в Facebook.

Напомним, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" пожаловались, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента.

В частности, Виктория Сюмар заявила, что из-за нарушения регламента все фракции, кроме "Слуги народа" готовы покинуть сессионный зал.

Также мы сообщали, что Рада приняла закон об импичменте с нарушением регламента. Теперь его можно отменить.