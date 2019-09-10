Депутаты из фракций "Слуги народа" и "Голоса" предлагают создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать обстоятельства смены собственника телеканалов NewsOne, 112 и Zik, а также их "пророссийской направленности". Об этом заявил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook.

"Слуги народа и Голос подали бумагу о создании следственной комиссии по расследованию "пророссийской направленности" каналов NewsOne, 112 и Zik - вот вам и цепочка: обстрел канала из гранатомета,незаконное заседание Нацсовета и вот теперь..." - написал он.

Скриншот: Facebook/ Vadim Rabinovych

В проекте постановления Верховной Рады, который оказался в распоряжении "Страны" сказано о том, что Временная следственная комиссия Рады создается для проведения расследования информации о соблюдении требований закона во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.

Ее целью определены "недопуск монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействия угрозам национальной безопасности".

Комиссия должна проверить обстоятельства приобретения, источников оплаты во время смены владельцев телеканалов, а также производимый каналами контент и участие в возможных "информационных операциях, направленных на подрыв обороноспособности государства".

Предполагается, что главой комиссии должна стать нардеп из фракции "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк (в прошлом - журналист телеканала Коломойского 1+1), ее замом - нардеп из фракции "Голоса" Александра Устинова.

Напомним, 5 сентября Нацсовет по ТВ и радио провел заседание, на котором телеканалу NewsOne вынесли последнее предупреждение и передали обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию.

При этом предложение аннулировать лицензию канала было вынесено после внеплановой проверки NewsOne, которая проводилась из-за его планов провести телемост с российским каналом "Россия 1", отмененного из-за угроз журналистам.

Между тем, "Страна" подробно описывала, как и зачем Банковая хочет отжать 112 канал.

Кроме того, мы сообщали, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.