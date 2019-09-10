Во вторник, 10 сентября, на пресс-конференции в Киеве, освобожденный из плена Олег Сенцов рассказал, как следил за здоровьем и проводил время в заключении. Об этом передает корреспондент "Страны".

Один из журналистов спросил режиссера, как ему удалось сохранить неплохую физическую форму и занимался ли он спортом. Сенцов ответил, что использовал для этого любую возможность.

"При любой возможности: в камере, на прогулке. Не курю. С алкоголем ровные отношения без безумств. Я не чифирил и не загонялся, не думал о плохом. Моя задача была восстановиться - восстановился. Хотя в мае планировал вторую голодовку... Чем еще заниматься? Там нет интернета, только Киселев", - рассказал Сенцов.

Он также объяснил, почему решил не начинать новую голодовку. "Если бы ничего не происходило. Но после выборов я понял, что все это дело попридержу и не хотел мешать переговорам", - ответил режиссер.

Напомним, на той же встрече с представителями СМИ бывший пленный раскрыл свои планы по поводу возвращения в Крым.

Ранее "Страна" сообщала, что другой освобожденный из российской тюрьмы, Николай Карпюк, заявил, что в отношении Станислава Клыха и его самого применялись пытки.