Освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов во время пресс-конференции ответил на вопрос, пытался ли он и его соратники взорвать памятник Ленину в Симферополе.

Из слов режиссера следует, что вопрос подрывов обсуждался среди проукраинских активистов.

"Я знаком был с Геннадием (Афанасьевым - Ред.), сотнями других людей. Там высказывались настолько идеи безумные - партизанские отряды, землянки, взрывы мостов. Всякие люди, как сейчас говорят, диванная гвардия. Мы собирались, кто-то обсуждал, говорил всякие моменты. Гена там присутствовал на собраниях и я".

Также он заявил, что "это были просто разговоры", которые следователи вычленили и заставили свидетеля против Сенцова Афанасьева "на этом сосредоточиться".

Прокомментировал Сенцов и состоявшийся поджог офиса "Единой России". "Говорили, зачем вы его сожгли? Надо было по-другому. Ну как по-другому? Когда на тебя нападали с автоматами, что ты будешь делать?" - сказал он.

Как сообщала "Страна", ранее Сенцов и Кольченко заявили, что не планируют пока возвращаться в Крым. К Олегу в Киев уже приехала дочь. Им и еще нескольким освобожденным пообещали дать бесплатное жилье.