Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук стал единственным из фракции "Слуга народа", кто не проголосовал за законопроект об импичменте. Об этом на своей странице в соцсети написал жирналист Денис Рафальский.

"Почти вся фракция "Слуга Народа" проголосовала за закон об импичменте, из-за которого сейчас ломаются копья. Спикер Разумков поддержал. А вот первый вице-спикер Стефанчук не голосовал. Юрист в нем победил члена партии? Бунт на корабле? Ну или кнопка не сработала. Так бывает..." - написал в Facebook Рафальский.

Отметим, что в комментариях тут же нашлись очевидцы, которые заявили, что во время голосования Стефанчук попросту вышел из зала заседаний.

"Да, взял телефон, приложил к уху и вышел из зала", - написал в комментариях к посту нардеп от "Европейской солидарности" Максим Саврасов.

Фото: facebook.com

Напомним, 10 сентября, на очередном пленарном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрели президентский законопроект об импичменте для главы государства под номером 1012. "За" принятие документа за основу проголосовало 337 народных избранников. А за принятие закона в целом голоса отдали 245 нардепов. Стоит отметить, что после начала работы парламента в зале зарегистрировалось 365 народных депутатов.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада разрешила обыски у нардепов, а НАБУ получило право на прослушку.