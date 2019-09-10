Для рекламы "Марша за семейные ценности", который противники намеченного на 15 сентября Марша равенства KharkivPride запланировали провести в тот же день, использовали фото людей, одетых в российские национальные костюмы. На это обратила внимание ЛГБТ-активистка София Лапина в своем Facebook.

"Ни у кого не вызывает вопросов российская национальная одежда на этих людях?" - написала Лапина.

На фото, которое использовано для рекламы "Марша за семейные ценности", изображены 4 человека: мужчина, женщина и двое маленьких девочек. Видимо, по задумке, они иллюстрируют семейные ценности, за которые националисты из организации "Традиция и порядок" решили провести марш. Однако на людях действительно костюмы, очень напоминающие российские национальные.

Об этом говорит, во-первых, то, что не женщине и девочках - сарафаны, тогда как элементы украинского национального женского костюма - сорочка, кожух и юбка. Сарафан - элемент русского национального женского костюма. Также мужская сорочка одета поверх штанов, тогда как в традиционном украинском национальном костюме ее принято было заправлять в штаны. Кроме того, в вышивке и тканях используется только красный цвет, что также характерно для российских национальных костюмах.

Скриншот, фото: Facebook/ Sofiia Lapina

Напомним, ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении руководства города обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ЛГБТ Марша за равные права, назначенного на 15 сентября, однако позже городские власти решили не обращаться в суд.

Также мы писали, что в Харькове 9 сентября стартовал ЛГБТ-прайд, который завершится Маршем ХарьковПрайда 15 сентября. Его начало анонсировано на 14:00 на площади Свободы.