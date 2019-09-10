Сегодня, 10 сентября, в Днепре большой футбольный праздник. Сборная Украины приехала в город после 10-летнего перерыва и проведет здесь товарищеский матч против команды Нигерии. Поединок вызвал огромный ажиотаж в городе. На игру продано 24 000 билетов, так что на стадионе будет аншлаг.

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин после предматчевой тренировки заявил, что готов выйти в стартовом составе, как передает пресс-служба УАФ.

"Сборная Нигерии - хорошая силовая команда. Все представители Африканского континента играют мощно, в атлетический футбол. Очень приятно находиться в Днепре. Впервые на предматчевой тренировке видел столько болельщиков, вся трибуна была заполнена. Чувствую себя хорошо, готов сыграть против нигерийцев, если доверят место в составе", - рассказал Андрей Лунин.

Андрей Лунин после тренировки делал селфи с болельщиками, фото: Павел Кубанов, УАФ

Ранее "Страна" сообщала, что игра Украина - Нигерия начнется в 21.30 и в прямом эфире ее покажут ТРК Украина и Футбол 1.