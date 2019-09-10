В интернет-энциклопедии "Википедия" дали созданному в результате слияния двух ведомств Министерству развития громад и территорий Украины аббревиатуру "Минразгром".

Оно было создано путем реорганизации Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: uk.wikipedia.org

Через некоторое время аббревиатура была изменена на "Минрегион":

Фото: uk.wikipedia.org

Главой "Минрозгрома" недавно назначена Алена Бабак. Ей 49 лет и ранее она была заместителем главы комитета по ЖКХ Верховной Рады.

Как и президент Украины Бабак родилась в Кривом Роге Днепропетровской области. Именно Зеленский предложил ей должность в новом министерстве. Один из собеседников "Страны" сообщил, что Зеленский остался о ней высокого мнения после того, как они вместе обговорили проблемы ЖКХ. При этом глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко открыто называет Бабак грантоедкой из "Самопомочи", которая в Раде только и занималась тем, что разваливала ЖКХ.

Как сообщала "Страна", в середине июля в одном из городов Киевской области из крана текла вода с фекалиями. Запах нечистот появился еще зимой, но летом стал просто невыносимым. Коцюбинцы пошли к поселковому управлению ЖКХ. Коммунальщики согласились попробовать воду, которую поставляют людям, и заверили, что она чистая.

Отметим, что Кассационный хозяйственный суд обязал украинцев оплачивать коммунальные услуги, в том числе, отопление, даже если в их квартирах нет батарей.