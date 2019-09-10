Верховная Рада поддержала законопроект № 1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента. За проголосовали 297 нардепов. Кроме того, парламент сократил сроки подготовки документа ко второму чтению 278 голосами нардепов. Об этом сообщает "112 Украина".

Уточняется, что речь идет об обысках в доме или в машине у нардепа, осмотре его личных вещей и багажа, а также доступе к переписке, телефонным разговорам и другой корреспонденции. На данный момент народные депутаты неприкосновенны, провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.

В случае принятия законопроекта НАБУ и ГБР получат возможность самим снимать информацию в рамках проведения негласных следственных действий (прослушка, сейчас они ее проводят при посредничестве СБУ). Также НАБУ сможет нанимать негласных штатных работников.

Документ изымает из Уголовного процессуального кодекса скандальные нормы о сроках досудебного расследования; назначения и проведения экспертизы; возможности обжаловать уведомление о подозрении (в 2017 году нардепы приняли изменения, согласно которым сроки досудебного расследования начинают истекать с момента внесения данных в ЕРДР, а не с момента уведомления о подозрении).

Следственному судье и суду предлагают предоставить право не определять размер залога при избрании меры пресечения, если рассматривается тяжкое или особо тяжкое коррупционное преступление.

Прокурору хотят позволить просить суд закрыть уголовное производство по истечению сроков давности - кроме случаев тяжкого или особо тяжкого преступления, по которым может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Устанавливается, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта.

Все изъятые во время обыска вещи считаются временно изъятым имуществом.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес этот законопроект в Верховную Раду в первый день работы парламента нового созыва 29 августа.

Также мы сообщали, что Сюмар заявила о готовности всех фракций, кроме "Слуги народа", покинуть сессионный зал Рады.