Wizz Air запустит рейсы из Харькова и Львова в Будапешт
Авиакомпания Wizz Air, которая уже осенью 2019 года открывает семь новых направлений из Украины, анонсировала запуск новых рейсов из Будапешта во Львов и Харьков уже летом будущего года. Об этом свидетельствует сообщение на официальной странице компании в Facebook.
Сообщается, что в столице Венгрии будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo, поэтому летом 2020 года оттуда будут запущены 3 новых рейса: с 1 июня - в аэропорт Брюсселя, а с 1 и 3 июня 2020 года - во Львов и Харьков соответственно.
Скриншот, карта: Facebook/ Wizz Air
Напомним, в августе лоукост Wizz Air совершил первый рейс из Киева в Лейпциг.
Также мы писали, что Wizz Air увеличила в два раза полеты из Львова в Словакию, Польшу и Германию.
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