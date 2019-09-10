Сегодня, 10 сентября, сборная Украины сыграет в Днепре товарищеский матч против команды Нигерии. Этот матч вызвал огромный ажиотаж в городе. Вчера, на "Днепр-Арену" пришло 7 200 болельщиков, что бы вживую посмотреть на тренировку команды Шевченко.

По состоянию на утро 10 сентября на этот матч было реализовано 24 000 билетов. В целом же было выпущено 28 000 "тикетов". И как показывает практика, такое количество обычно уходит за два-три часа до поединка. Поэтому, судя по всему, сегодня на "Днепр-Арене ожидается аншлаг.

На традиционном предматчевом совещании утром было утверждено, помимо прочего, в каких комплектах формы сегодня сыграют команды Украины и Нигерии.

Наши футболисты впервые выйдут на матч в белом комплекте. Соперники будут играть в черном.

Фото: Александр Гливинский/УАФ

Заявка сборной Украины на матч против Нигерии (по номерам): 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Сергей Болбат 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Владимир Шепелев, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9 Жуниор Мораес, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Роман Яремчук , 19 Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.

Напомним, что матч Украина - Нигерия начнется сегодня в 21.30. В прямом эфире его покажут каналы ТРК Украина и Футбол 1.