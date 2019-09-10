Александр Кольченко, бывший политзаключенный, один из тех, кто принял участие в масштабном обмене пленными, признался, что принял участие в акции при поджоге офиса "Единой России" в Симферополе.

Об этом он рассказал на совместной с другим бывшим пленным, режиссером Олегом Сенцовым, пресс-конференции, отвечая на вопрос, не отрицает ли он своего присутствия во время поджога и знал ли он, что в здании живут обычные люди.

"Это действительно так. Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно", - сказал Кольченко, уточнив, что "там было многоэтажное здание, которое стояло отдельно, и накануне один парень ходил, чтобы посмотреть, нет ли там людей".

Ранее на этой же пресс-конференции он заявлял, что, находясь в России, давал признания под пытками.

Напомним, Александра Кольченко задержала ФСБ в мае 2014 года. В РФ их называли членами "Правого сектора", хотя в самой организации это опровергли. Им инкриминировали осуществление взрывов самодельных взрывных устройств возле "мемориала Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая 2014 года, а также поджоги офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года. Сенцов и Кольченко называли все обвинения против себя сфабрикованными.

Кольченко и Сенцова передали Украине во время масштабного обмена удерживаемыми лицами с Россией 7 сентября.

Мы писали также о том, что после этого освобожденный Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение Путину о помиловании.