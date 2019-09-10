Во вторник, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ровенской областной государственной администрации. Им назначен директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталий Коваль.

"Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ривненской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю", - сказал президент на встрече со студентами Острожской академии, представляя нового главу Ривненской ОГА.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Биография:

Виталий Коваль в 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли, был гендиректором/директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. С 2016 года он являлся директором ООО "ВВВ Монтаж".

Член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета. Владеет английским и польским языками. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Фото: facebook.com/vitaliy.koval.904

Как сообщала "Страна", за несколько дней до того Владимир Зеленский назначил нового главу Запорожской области. Им стал застройщик из Ровно Виталий Туринка.

А в "янтарную" Житомирскую область губернатором он назначил полковника СБУ Виталия Бунечко.

Назначения глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций согласовывали в Кабмине.