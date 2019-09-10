В четверг, 5 сентября, суд в Харькове отменил решение местного горсовета о возвращении проспекту Григоренко старого названия: "проспект Маршала Жукова". Об этом свидетельствует решение Харьковского окружного административного суда.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия седьмого созыва от 19 июня 2019 года N1667/19 О рассмотрении электронной петиции", - сказано в решении суда.

Уточняется, что апелляционная жалоба на решение суда подается в течение тридцати дней со дня его оглашения. Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Напомним, что в 2016 году проспект имени Жукова в Харькове был переименован в проспект Григоренко в связи с выполнением закона о декоммунизации.

В мае 2019 года на сайте городского совета Харькова была зарегистрирована петиция о возвращении проспекта и станции метро имени Жукова. Мэр города поддержал петицию и призвал жителей города ее подписать. Когда она набрала необходимое количество подписей, Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова и восстановление памятника советскому полководцу, который был демонтирован активистами.