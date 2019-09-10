Сегодня Верховная Рада полностью приняла закон об импичменте президента. Он регулирует эту процедуру и облегчает ее (доныне она была технически неисполнима).

В первом чтении проголосовало 337 народных избранников. А за принятие закона в целом голоса отдали 245 нардепов.

То есть парламентское большинство приняло законопроект сразу за основу и во втором чтении. Хотя регламент предусматривает двухнедельный перерыв для обработки законопроекта в комитетах и внесения возможных правок в него.

В сессионом зале звучали предложения сначала изменить нормы регламента, а потом уже голосовать по два чтения подряд. Однако в "Слуге народа" не прислушались к советам.

Нарушение регламента открывает юридический путь к отмене законопроекта, а в перспективе - и закона.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию из Верховной Рады.

Также мы рассказывали, что под Радой малый бизнес митингует против "лоббизма Сороса".