Все фракции Верховной Рады, кроме правящей, готовы покинуть зал заседаний. Об этом на своей странице в соцсети написала нардеп от "Европейской солидарности Виктория Сюмар.

"Ожидаемая история. Попытки поломать регламент и Раду путем голосования всего сразу в целом привело к тому, что все фракции, кроме правящей, готовы покинуть зал. Легализировать шабаш никто не хочет. Если так будет дальше, в зале останется одна фракция, и будет штамповать то, о чем жить всем нам. PS. Трибуну уже взяли под охрану", - написала в Facebook Виктория Сюмар.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховная Рада утвердила повестку дня второй сессии.

Также мы сообщали, что в Раде Сюмар обнималась с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза".