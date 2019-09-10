Во вторник, 10 сентября, на пресс-конференции в Киеве, освобожденные из плена Олег Сенцов и Александр Кольченко заявили о том, что не намерены возвращаться в Крым, пока он аннексирован.

Кольченко сказал, что таких планов на ближайшее будущее нет. Сенцов же отметил, что в Крым приедет только на танках, при этом обозначив, что буквально воспринимать его слова не стоит. Он намерен жить в Киеве, куда уже приехала его дочь.

Как сообщала "Страна", в результате обмена удерживаемыми лицами в Украину вернулись: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух. Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Оприско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцький, Владимир Лесной, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.

Мыслями об этом в своем Ясно.Понятно блоге поделилась Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua