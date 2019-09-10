Американские эксперты прибудут в Украину, чтобы подготовить страну к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ. Об этом сообщает Посольство США в Facebook.

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию по просьбе Офиса президента Зеленского. Совместно с местными специалистами она будет разрабатывать "Зимний план действий" для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020 годов, "в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского".

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Напомним, ЕБРР выделит Украине 40 млн евро для кредитования возобновляемой энергетики.

Также мы писали, что Украина намерена заключить долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу.