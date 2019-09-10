Сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет в Днепре товарищеский матч против сборной Нигерии. А накануне встречи наша команда провела открытую тренировку на "Днепр-Арене". Горожане сильно соскучились за первой командой страны (в последний раз сборная Украины играла здесь 10 лет назад против Англии) и на трибунах собралось 7 200 болельщиков.

Перед началом тренировки президент УАФ Андрей Павелко вручил орден "За заслуги" III степени чемпиону мира U20, лучшему голкиперу ЧМ-2019 Андрею Лунину, поскольку во время награждения всей команды в Киеве Андрей был в заокеанском туре с мадридским Реалом, как передает пресс-служба УАФ.

Фото: Павел Кубанов/УАФ

До начала тренировки организаторы еще успели разыграть пять мячей с автографами сборников среди болельщиков, которые отвечали на вопросы о национальной команде. Ценные призы быстро нашли своих обладателей, так днепровские фаны оказались хорошо осведомленными в знаковых для "сине-желтой" футбольной истории цифрах и событиях.

И эти подарки были не единственными: в завершение работы игроки сборной выбили на трибуны полсотни мячей, а после этого еще устроили автограф- и фотосессию. Дольше всех фаны не отпускали Евгения Коноплянку, Александра Зинченко и президента Национальной ассоциации Андрея Павелко.

Напомним, что матч Украина - Нигерия начнется сегодня в 21.30 и в прямом эфире его покажут каналы Футбол 1 и ТРК Украина.