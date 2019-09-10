Экс-президент Петр Порошенко, который уже не пришел на назначенный на 09:30 допрос в ГБР, скорее всего, не явится и в 14:30, что может стать основанием для будущего содержания его под стражей. Об этом в Facebook написал юрист Андрей Портнов.

"Предыдущие неявки объяснялись его международной занятостью, отпуском адвоката, командировками и работой в парламенте. Затем было отсутствие с брифингом его представителей, а сегодня - просто неявка без объяснений", - написал Андрей Портнов.

По его словам, таким образом фигурант полностью сформировал себе процессуальное поведение для первой меры пресечения и оценки судом рисков уклонения от будущих процессуальных обязанностей перед следствием и судом. По мнению юриста, систематическая неявка - хорошее основание для будущего содержания под стражей.

Кроме того, Портнов отмечает, что Порошенко "показал, что постоянно лжёт, юлит, скрывается, прикрывается поводами и крутится вокруг формальностей". Однако юрист полагает, что ключевые доказательства в нескольких уголовных производствах уже есть без его показаний на основании санкционированных судом выемок документов.

"Думаю, пора оформлять ему первое подозрение и направлять в парламент представление о даче согласия на привлечение. Проходить в парламенте всё будет очень легко - фигурант смешон, токсичен, глуп и лжив. Не вижу, кто может за него заступиться, давайте нажимать на педаль", - написал Андрей Портнов.

Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов

Напомним, ближайшие допросы экс-президента Петра Порошенко в ГБР назначены на 10, 13, 18 и 27 сентября.

Также мы писали, что директор ГБР Роман Труба заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать.