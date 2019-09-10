Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк утверждает, что в отношении Станислава Клыха и его самого применялись пытки. Им не давали спать, давали "психотропы" и могли вживить "чип". Об этом рассказал в интервью телеканалу ATR.

"ИВС-1. Как только стемнело, выводят в коридор – наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, сюда вата, чтобы снизу ничего не видели – и выводят, Минут 10-15 едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж Клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела – и начинает идти электрический ток через тело. С различными периодами: рывками, в течение определенного времени – оно неприятное такое ощущение. Это то, что со мной делали", - рассказал Карпюк.

Он сообщил, что после этого ему в течение суток не давали спать в комнате для допроса, которая являлась "клетка метр на метр металлическая" "Только начинаю закрывать глаза – менты через 2 часа меняются и сразу "Не спать, не спать". Не дают спать", - сказал он. По мнению Карпюка, ему повезло.

"Что происходило со Станиславом Клыхом, – его потом привозили, его в клетку сажали, его заводили в камеру и привязывали – за спину (руки) браслетами к шконке – кровати: ставили на колени и всю ночь не давали спать и двигаться. Я не слышал, как Клыха допрашивали, но звукоизоляции там нет – и многих людей, которых вывозили, слышал. И этот скрежет скотча на весь коридоры, когда привозили уже после пыток и помещали в камеру. Все время стонет и просит: "Я подпишу вам все, но дайте мне поспать". У меня получилось так, что четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь в связи с тем, что не давали спать, я просто потерял там сознание – вошел в состояние бреда, и очнулся уже в камере. На шестые сутки меня перевели в камеру", - сказал он.

Карпюк рассказал, что кроме пыток российские тюремщики "применяют психотропные средства" – и к нему тоже применяли: "Однажды я на сутки отключился – не знаю, что со мной было вообще".

Также он подозревает, что могли вставить импланты: "Станислав Клых, когда он еще был в сознании, в нормальном состоянии психологическом, когда мы с ним встретились 15 сентября 2016 года на первом суде в Грозном (в Чечне - Ред.), он мне показал квадратный шрам (на запястье), четко вырезанный, – сказал, что ему туда вставляли чип. Я это воспринял очень серьезно, потому что когда я вышел из состояния бреда – то у меня была уверенность, что мне вставили чип. Я обыскал, обследовал все свое тело – потом подумал, что у меня какой-то галюник. Но когда мне Станислав сказал, что ему вставляли чип, то я понял, что когда я был в состоянии бреда разговор ментов об этом шел. Откуда у меня такая установка – целую неделю искал на своем теле его", - рассказал он.

Карпюк объяснил, что когда вставляется имплант – идет воздействие на нервную систему и "человек впадает в панический страх".

Николай Карпюк, вместе с другим задержанным в России, Станиславом Клыхом, были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне "Республики Ичкерия", а именно в создании и управлении отрядом "Викинг", покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах. Обвинения базировались на показаниях приговоренного к 24,5 годам заключения Александра Малофеева, который якобы был членом отряда "Викинг". Сами Клых и Карпюк отрицали посещение Чечни. Кстати одним из фигурантом этого дела в РФ называли и тогдашнего премьера - Арсения Яценюка.

Видео: youtube.com/Телеканал ATR

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