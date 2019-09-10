Во вторник, 10 сентября, под зданием Верховной Рады представители малого бизнеса организовали небольшой митинг, который собрал порядка 15-20 человек.

Они выступают против принятия законопроектов 1210, 1073, 1053. Собравшиеся убеждены, что такие важные законопроекты должны разрабатываться в тесной консультации с представителями реального бизнеса, а не лоббистами. На сегодняшний день митингующие требуют блокирования вышеуказанных законопроектов. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Собравшиеся считают, что новая власть пытается "угробить малый и средний бизнес", поскольку те правила, которые сейчас тотально навязывают всем ФОПам - гарантия того, что люди будут закрывать свои предприятия.

Фото: Страна

"Наш оборот сейчас тотально занижен в сравнении с тем когда вводили ФОПы, тогда доллар был по восемь гривен а сейчас по 25, затем нам занизили оборот средств до миллиона гривен и людям пришлось половину своих средств проводить не через чек, если они проведут деньги через чек, они тут же соскакивают из этой группы. Они не вводят ННВК (налог на выведенный капитал), вместо налога на прибыль, который позволял бы переходить на общую систему упрощая ситуацию, но при этом они вводят карательные методы, которые заставляют людей либо закрываться, либо уходить в тень. Никто с этим навязанным РРО (регистрация расчетных операций) работать не будет. Помимо РРО, это еще и сумасшедшие штрафы. Мы требуем, чтобы власть вела диалог с реальным бизнесом, а не с псевдоэкспертами", - говорит предприниматель Наталья и напоминает, что в 2010-м году налоговый майдан начался с того, что "захотели угробить ФОПы".

Более масштабными митингами грозит власти предприниматель и участник общественной организации "Движение бизнеса Украины" Александр, который критически высказался о новом Кабмине, считая, что он был избран без представления какой-либо программы.

"Сейчас у нас лоббируют спекулятивные международные структуры Сороса, а не реальный бизнес. Задача этого кабинета министров выкачать как можно больше денег, а не получить прибыль от развития бизнеса, их задача, максимально быстро продать землю и самим же скупить ее по минимальной цене, это та стратегия которую я сейчас вижу. Если сегодня нас не услышат, мы будем мобилизоваться, единственный носитель власти в стране - это народ. Сейчас мы будем организовывать различные структуры, которые должны бороться за свои интересы в бизнесе. У каждого предпринимателя есть свои права и сейчас эти права нарушаются. Если данные законопроекты будут проголосованы мы будем надеяться, что нас услышит президент и воспользуется правом вето, если нас не услышит президент, то следующий митинг мы проведем под Офисом Президента и нас будет гораздо больше", - заявил Александр.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от "Слуги народа" приехал в Раду на умном электровелосипеде.

Также мы сообщали, что Рада приняла закон об импичменте президента. "За основу" - 337 нардепов и 245 голосов отдали за принятие в целом.