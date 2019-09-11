В Украине первая полоса похолодания начнется с 14-15 сентября. А пока, теплые дни без осадков, называют молодым бабьим летом - это самые жаркие дни месяца. Синоптики рассказали, каких изменений стоит ждать украинцам в сентябре и как долго продлится солнечная погода.

Похолодание 14-15 сентября

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует солнечную и малооблачную погоду в ближайшие три дня - до выходных. Дождь может быть локальным - в Карпатах и на Закарпатье. Погоду в этот период будет определять полоса высокого атмосферного давления. Она пришла в Украину из Европы и Атлантики. Средняя температура воздуха в этот период +24...+29 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с.

А вот в выходные, 14 и 15 сентября, похолодает и пройдут дожди. Дневная температура снизится с +28 до +20. Ночью обещают до +11. После ближайших выходных уже не будет так тепло, когда днем термометры показывали летние +27...+28.

Каким будет сентябрь

С 16 сентября по 22 сентября о себе напомнит осень: дневная температура снизится до +21...+13, ночью +8...+15. Временами будут идти дожди.

В третьей декаде сентября, с 23 по 29 число, снова распогодится и можно будет насладиться золотой осенью с дневной температурой воздуха от +16 до +26 и ночной - от +7 до +14. Осадков предварительно не обещают (синоптики говорят, что более точный прогноз можно получить только за три дня до нужной даты - Ред.).

В начале октября на пару дней похолодает до +12..+14, вероятны осадки. Но затем вновь выглянет солнце, воздух прогреется до +15...+20, но ночи уже будут ощутимо холодными +4...+9.

Погода в Киеве в сентябре и начале октября 2019 г. Фото: gismeteo.ua

В Киеве в ближайшие 30 дней заморозки маловероятны. А вот в горных районах Карпат во второй и третьей декадах сентября можно ожидать даже минусовых температур. Самая холодная осень будет у жителей Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областей.

Синоптики прогнозируют, что количество осадков в сентябре достигнет 32-70 мм (80-100 мм в горных регионах). Эти показатели - в пределах средних многолетних значений.

В сентябре снижение температуры будет плавным, грозовая активность не наблюдается. В целом первый осенний месяц средняя месячная температура будет +12...+19, в горных районах +8...+13.

Вероятно, ощутимого похолодания стоит ожидать уже в октябре. Но даже второй месяц осени будет радовать теплом на юге - здесь днем будет держаться температура +22.