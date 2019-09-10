Рэп-исполнитель Тимати удалил клип на трек "Москва" со своего YouTube-канала, который набрал около миллиона дизлайков. Музыкант рассказал о мотивах своего решения и съемках клипа на своей инстаграм-странице. Он отметил, что с с клипом вышел "перебор".

Отметим, что музыкальное видео было снято совместно с Гуфом и, по мнению ряда пользователей, носило скрытый агитационный характер накануне выборов в Мосгордуму.

"Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать свое личное мнение в достаточно острой форме - да, в моем стиле. Разозлить такое количество людей - это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал - мое уважение. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", - говорится в опубликованном сообщении Тимати.

Фото: instagram.com/timatiofficial--------------------

Рэпер Алексей Долматов (более известен как Гуф) записал видеообращение, в котором извинился за совместное музыкальное видео с Тимати. Гуф заявил, что его подставили, и зарекся сотрудничать с ним.

Долматов признался, что не ожидал обилия критики в связи с выходом музыкального видео, добавив, что не следит за политической повесткой и тем, что происходит в Москве. "Я в шоке от того, сколько говна на меня вылилось после этого так называемого клипа с Тимати про Москву. Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве. *** буду (правду говорю - Ред.), я не знал, что у нас выборы, *****, мэра были позавчера (подразумеваются выборы в Мосгордуму - Ред.). Я вписался на это вообще на полном энтузиазме. Я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни сегодня. Поэтому в следующий раз при каких-то раскладах буду интересоваться у людей, кто соображает в этом", - заверил Гуф.

Он сообщил, что ни денег за клип не получил. Также Гуф отметил, что в его треках и раньше звучали имена мэров Москвы, и это правда: в треке "Для нее" в 2009 году есть упоминание Юрия Лужкова, а в треке "На пол" 2011 года - Сергея Собянина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @therealguf 9 Вер 2019 р. о 2:34 PDT

Клип на трек "Москва" появился в сети за день до выборов в Мосгордуму, прошедших 8 сентября. В своих куплетах оба рэпера упомянули Сергея Собянина. Тимати зачитал фразы "не хожу на митинги, не втираю дичь" и "хлопну бургер за здоровье Собянина", а Гуф - "Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова, сейчас я наблюдаю за Собяниным. Каждый старается сделать что-то по‑новому. Но главное, чтобы у вас было взаимопонимание". Из-за этого музыкантов заподозрили в скрытой агитации.

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Как сообщала "Страна", в Бишкеке тысячи молодых людей устроили давку, пытаясь прорваться и получить бесплатный бургер от Тимати. Певец устроил традиционную акцию возле торгового центра "Азия-мол" в честь открытия своей точки быстрого питания Black Star Burger.

В 2018 году Тимати записал совместный клип с Егором Кридом и Филиппом Киркоровым. Политической составляющей там не было.