28-летний народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк приехал на сегодняшнее заседание Верховной Рады на электровелосипеде. Корреспонденту "Страны" удалось запечатлеть этот момент.

Фото: Страна

Вероятно, это модель электровелосипеда Xiaomi Qicycle Bike. Подобный можно купить в доступных украинцам магазинах по цене около 17 тысяч гривен.

В технических характеристиках указано, что это средство передвижения способно развить скорость до 20 км в час, а его запас хода - 45 километров. Также, благодаря приложению, этот электровелосипед называют умным, поскольку в режиме реального времени он отображает информацию о поездке.

Мажоритарщик Александр Горенюк прошел в Раду, победив на 136-м округе в Одессе (Суворовский район).

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко приехал в Верховную Раду на велосипеде и занес его внутрь.

Также мы сообщали, что известный блогер Варламов обвинил охрану московского отеля "Националь" в краже велосипеда.