В понедельник, 9 сентября, средняя цена дизельного топлива на оптовом рынке Украины выросла на 1,08 грн/л, до 22,73 грн/л.

Об этом передает портал Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Последний раз такой резкий скачок цены в опте имел место в 20-х числах апреля, когда "Белорусская нефтяная компания" (БНК) на несколько дней ограничила поставки в Украину из-за "хлоридной нефти".

С нефтебаз в Коростене цена, по сравнению с пятницей 6 сентября, выросла на 1 грн/л. Утром UPG озвучивала цену 22,80 грн/л, "Марсел Энерджи" - 22,70 грн/л. ОККО с нефтебазы в пгт Черняхов предлагала ресурс по 22,50 грн/л.

Такой же рост цен наблюдается и в столичном регионе: ЗНГК с нефтебазы в Василькове подняла цену с 22,00 до 22,70 грн/л, WOG в Киеве повысила цену с 21,50 до 22,60 грн/л, компания "Терминал Ойл" (Wexler), не выставлявшая ресурс в пятницу 6 сентября, вышла на рынок с предложением 22,95 грн/л. Ряд операторов 9 сентября с предложениями на оптовый рынок не выходили.

В южных регионах, в отличие от северных и центральных областей, нехватки ресурса не наблюдается. По словам трейдеров, цена морского ДТ на данный момент стала "проходной" для столичного региона. "На юге ситуация с ресурсом на порядок лучше: сейчас можно купить и привезти себе в Киев дешевле, нежели взять со здешних нефтебаз", - отмечает один из мелкооптовых трейдеров.

Кременчугский НПЗ, по информации участников рынка, ограничил отгрузку ДТ вагоноцистернами. Утром 9 сентября завод сначала повысил цену на 1300 грн/т, но затем снял цены с официального прейскуранта. В обед 9 сентября топливо с отгрузкой автотранспортом с НПЗ можно было приобрести по 22,75 грн/л.

Опрошенные enkorr трейдеры разнятся в оценках причин столь резкого повышения цен ДТ, но сходятся на том, что ситуацию спровоцировала плохая работа железной дороги. Из-за простоев вагонов и срывов сроков доставки груза, в ряде регионов возникла нехватка ДТ, что вызвало ажиотаж.

При этом ряд трейдеров критически оценивают реальный уровень дефицита и указывают на спекулятивные причины роста цен.

"Учитывая такие скачки ряд операторов ожидаемо ввел ограничение на продажу ресурса, чтобы завтра продать подороже, что тем самым усиливает ажиотаж", - считает один из мелкооптовых трейдеров.

В крупнооптовом сегменте предложение ДТ ограничено. В первой половине дня на Купянске было предложение по 27 000 грн/т, "Марсел Энерджи" на Коростене принимал заявки на отгрузки через 4-5 дней по цене 27 100 грн/т.

Объективной причиной роста цен стало повышение сентябрьской котировки на $12-15/т. При этом из-за ажиотажа, возникшего в конце прошлой недели, цены на крупнооптовом рынке повысились примерно на $55/т (см. граф.).

Фото: enkorr.com.ua

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