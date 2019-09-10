Во вторник 10 сентября, освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую пресс-конференцию. Начало было анонсировано на 12:00, об этом накануне сообщил Олег Сенцов.

Крымчане Сенцов и Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией по формуле 35 на 35. Пока они не давали интервью, ограничившись отдельными комментариями журналистов. Так, в аэропорту "Борисполь" Сенцов сказал, что борьба не заканчивается и поблагодарил всех причастных к его освобождению.

Кольченко сказал, что не знает, чем займется после освобождения, а также опроверг информацию, что подписывал прошение о помиловании в России. Подробно о том, какие первые заявления сделали освобожденные украинцы "Страна" писала в отдельном материале.

Прямая трансляция

12:36 Спрашивают, готов ли Сенцов приехать на Донбасс для операции по освобождению пленных, как ездила Надежда Савченко.

"Как и в Крым - только на танках" - говорит режиссер.

12:33 О выборах говорит, что пока не может комментировать. "Но видно, что страна движется в правильном направлении" - говорит Сенцов.

12:30 - Що вас підбадьорювало? - спрашивает журналистка.

- Підбадьорювало? - переспрашивает режиссер - Поддерживало? - видно, что он пытается найти точное значение украинского слова

12:29 Сенцов говорит, что его очень поддерживали письма, которые он получал. И он старался всем отвечать, кроме откровенно неадекватных посланий. Сказал, что ему не нравилось, когда фрагменты личной переписки выкладывали на всеобщее обозрение.

12:24 "Вижу что Зеленский хочет искренне этот вопрос решить (мир и обмен пленными - Ред.). Я говорил, что 100 лет переговоров лучше, чем день войны. Касается того, хочет ли Россия мира... не верьте ей, я не верю..." - говорит режиссер. Он добавляет, что следил за информповесткой. И что то, что произошло сейчас, начало происходить с конца мая - желание России остаться в европейском сообществе и желание новой власти в Украине начать диалог.

12:20 Задают вопрос, будут ли освобожденные отдельно подавать в суд против России за свое похищение в Крыму. Сенцов говорит, что не считает себя потерпевшим. Кольченко говорит, что не знает.

12:18 "Для меня самого пока этот вопрос остается открытым, не то, чтобы я сам для себя не решил, но вопрос остается открытым. Я человек не публичный, но я чувствую определенную ответственность перед своим народом и страной" - комментирует Сенцов вопрос о том, пойдет ли он в политику.

12:15 Задают вопрос, будут ли Сенцов и Кольченко возвращаться в Крым, пока он аннексирован.

Кольченко говорит, что планов на ближайшее будущее нет, но он не будет возвращаться в Крым.

Сенцов говорит, что в Крым приедет только на танках, при этом обозначив, что буквально воспринимать его слова не стоит. Говорит, что будет жить в Киеве, куда уже приехала его дочь.

12:13 Сенцов говорит, что не держит зла на Геннадия Афанасьева, который дал показания против него. Афанасьев - фигурант дела о "террористическом сообществе", которое, по версии российского следствия, было создано украинским режиссером Олегом Сенцовым. Участники сообщества, как решил российский суд, планировали совершить серию взрывов в Симферополе. Поначалу Афанасьев пошел на сотрудничество со следствием, но впоследствии отказался от показаний - он говорит, что давал их под пытками. Приговоренный к семи годам лишения свободы, он, тем не менее, был помилован президентом России.

12:14 Кольченко и Сенцов отвечают на вопросы.

12:12 Освобожденный режиссер обозначает, что он не любитель тусовок, гламура и бомонда, поэтому не сможет встречаться со всеми журналистами и отвечать на все приглашения и просит его понять.

12:10 Сенцов благодарит СМИ: "Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают".

12:09 Сенцов рассказывает, что увлекался киберспортом и киберсоревнованиями. Вспоминает, что в помещении, где проходит пресс-конференция, был по делам киберспорта и во время Майдана (там был штаб).

12:07 Олег Сенцов также благодарит за поддержку. Говорит на русском. Обещает сделать все, чтобы на свободу вышли и другие политзаключенные, в том числе россияне, которые борются против режима. Упоминает российского активиста Константина Котова, арестованного по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах.

12:06 Александр Кольченко поблагодарил всех, благодаря кому он вышел на свободу. Говорит на украинском.

12:05 Под аплодисменты выходят Сенцов и Кольченко.

12:00 Пресс-конференция немного задерживается. Идут последние приготовления.

11:30 30 мая 2014 года ФСБ сообщила о задержании Олега Сенцова и Александра Кольченко. По утверждениям ФСБ, все они - члены "Правого сектора", хотя в самой организации это опровергли. Им инкриминировали осуществление взрывов самодельных взрывных устройств возле "мемориала Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая 2014 года, а также поджоги офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года. Сенцов и Кольченко называли все обвинения против себя сфабрикованными.

Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Александр Кольченко - к 10 годам колонии строгого режима.