Народные депутаты Украины утвердили повестку дня второй сессии Верховной Рады. За соответствующее постановление во вторник проголосовали 312 народных депутатов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Перед голосованием проекта постановления председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что повестка дня позже будет расширена за счет других законопроектов, которые должны рассмотреть профильные комитеты.

Напомним, на согласительном совете 9 сентября Разумков сообщил, что в повестку дня второй сессии Верховной Рады 9-го созыва пока предлагают внести 188 вопросов (большинство касается инициатив народных депутатов, из которых 50 определено президентом Украины как неотложные, еще 13 неотложных проектов инициированы президентом Украины), в том числе семь законопроектов о внесении изменений в Конституцию.

Ранее мы сообщали, что Рада приняла закон об импичменте президента. "За основу" - 337 нардепов и 245 голосов отдали за принятие в целом.