Зарплата членов Центральной избирательной комиссии Украины за август превысила выплаты за парламентские выборы и составила до 438 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Украинских новостей.

Самая низкая зарплата в августе из 16 членов Центризбиркома была у председателя комиссии Татьяны Слипачук – 222 тыс. гривен. Секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая получила за август 257,2 тысяч гривен.

Зарплата остальных членов комиссии из не руководящего состава в августе была от 232,2 тысяч до 274,5 тысяч гривен.

В то же время заместители председателя ЦИКа Евгений Радченко и Олег Конопольский получили за август 426,7 тыс. и 438,1 тыс. гривен зарплаты соответственно. В частности, одна из составляющих их зарплаты в августе – это почти 200 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", зарплата заместителя генерального прокурора Украины, главы САП Назара Холодницкого резко выросла в августе. Он получил прибавку в 100 000 гривен.

Также мы писали о том, что сотрудники полиции в Украине будут получать по две социальных помощи в год. Ранее была предусмотрена только одна соцпомощь - на оздоровление в размере должностного оклада, который, как всем известно, значительно ниже уровня денежного довольствия, так как не включает надбавки и премии.