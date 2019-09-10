Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не пришел в Государственное бюро расследований на допрос, который был назначен на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется", - сообщила Иванова.

Как рассказала пресс-секретарь, допрос Порошенко должен был начаться в 09:30 по делу о государственной измене и о невыполнении решения суда относительно назначения членов Высшего совета правосудия.

Напомним, на прошлой неделе в Госбюро расследований уточняли, что следующие допросы Порошенко назначены на 10, 13, 18 и 27 сентября.

Также мы сообщали, что глава ГБР Роман Труба заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать. А пока ему вручат повторную повестку. Порошенко вызывали по делу о злоупотреблении властью или служебным положением.